Milan, arriva il comunicato ufficiale: Castillejo lascia i rossoneri!

Una cessione necessaria e fondamentale per consentire sia di rimpinguare - per quel poco - le casse rossonere e per far alleggerire la rosa. Per carità, il guadagno - o meglio, il risparmio - non è così elevato logicamente, ma fa comunque piacere ed è molto importante. Come ricordiamo, l'ala iberica è approdato alla corte di Rino Gattuso al Valencia, dove ha firmato un contratto con scadenza il giugno 2025 (triennale dunque). Seguendo i dati riportarti da Calcio e Finanza, il suo valore netto a bilancio sino al giugno 2022 ammontava a circa 4,3 milioni di euro (insomma non proprio spiccioli). Per quanto concerne il suo stipendio, Maldini e soci risparmieranno attorno ai 2,8 milioni euro. E per concludere i conti, il risparmio totale relativo alla sua cessione è di poco più di 7 milioni di euro. Come detto in precedenza, non un risparmio così alto ma son comunque "pochi spicci" utili per essere reinvestiti.