Il Milan festeggia Ancelotti: “Una leggenda rossonera compie 63 anni”

L'uomo dei record compie oggi 63. Gli auguri del Milan sui propri profili social per la leggenda rossonera.

Il 10 giugno è un giorno importante per il Milan: il compleanno di Carlo Ancelotti. La leggenda rossonera compie oggi 63 anni e i rossoneri hanno voluto omaggiare il tecnico nativo di Reggiolo. Ancelotti è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio e uno dei personaggi più di spicco del calcio italiano. Il suo palmares non ha eguali ed è stato arricchito dal successo in Champions League con il suo Real Madrid.

La sua avventura da calciatore rossonero è durata per cinque stagioni, ritirandosi a solo 33 anni. In quelle cinque stagioni ha messo in bacheca 2 Scudetti, 1 Supercoppa Italiana, 2 Coppe Campioni, 2 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali. Da allenatore del Milan invece ha conquistato 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 1 Mondiale per club. Molto più lunga l'avventura in panchina: 420 panchine totali dove ha ottenuto 238 vittorie, 101 pareggi e 81 sconfitte.

Ai risultati ottenuti con il Diavolo, si aggiungono quelli in giro per l'Europa sulle panchine di Real Madrid, Chelsea, Paris-Saint Germain e Bayern Monaco. Uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio: 4 Champions League, 2 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee solo in ambito delle competizioni internazionali e continentali. In quelle nazionali ha invece il primato di essere riuscito a vincere un titolo in tutti i 5 principali campionati europei:

Serie A (Milan 2003/2004)

Ligue 1 (PSG 2012/2013)

Liga (Real Madrid 2021/2022)

Premier League (Chelsea 2009/2010)

Bundesliga (Bayern Monaco 2016/2017)

A questi si aggiungono le rispettive coppe nazionali tra Coppa Italia, Copa Del Rey, FA Cup e Coppa di Germania. Carlo è tra i primissimi della storia e lo ha dimostrato anche in questa stagione con la vittoria della sua sesta Champions League tra campo e panchina; nessuno come lui.

Il Milan ha voluto omaggiarlo con un post sui propri profili social. La didascalia del post va dritta al punto: “Una leggenda rossonera compie oggi 63 anni. Buon compleanno”.