Milan, nel caso in cui dovessero uscire Adli e Bennacer tutto su Cardoso

Nel corso di questa sessione di calciomercato, il Milan potrebbe mutare il proprio centrocampo. Il primo nome finito nella lista di Paulo Fonseca è Fofana , con il quale i rossoneri continuano a trattare. Nel caso in cui però, Yacine Adli e Ismael Bennacer dovessero partire per l'Arabia, il diavolo sarebbe pronto a virare su un giovane calciatore del Betis.

Come riferito da 'gazzetta.it', infatti, il Milan potrebbe puntare tutto su Johhny Cardoso in caso di addio dei due centrocampisti. Il ragazzo che milita in Liga 1, possiede il passaporto italiano, che non è un particolare da poco. Questo infatti gli permetterebbe di arrivare senza occupare un posta da extracomunitario. Il club spagnolo lo aveva blindato con una clausola da 80 milioni, che non corrisponde al suo valore di mercato.