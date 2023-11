Milan, Camarda vive un sogno: oggi a San Siro, lunedì al liceo

Francesco Camarda è stato convocato dal Milan per la sfida di oggi. In caso di esordio può diventare l’esordiente più giovane in Italia

Tutti oggi parlano di lui, di Francesco Camarda, convocato dal Milan a soli 15 anni. Mister Pioli ha deciso di convocare l’attaccante classe 2008 dati i molti infortuni e squalificati. Questa sera si accomoderà in panchina, con la possibilità di entrare in campo contro la Fiorentina a gara in corso. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: “Camarda a soli 15 anni è già diventato grande. In panchina con la 73 e lunedì torna al Liceo”.

Può fare il suo esordio — Sugli spalti ci sarà tutta la sua famiglia, pronta a sostenerlo in caso di esordio a San Siro. Data la scarsità di soluzioni tra le file rossonere non è da escludere che l’allenatore rossonero possa decidere di lanciarlo tra i big. Un suo impiego vorrebbe dire abbattere tutti i record di longevità, diventando il giocatore più giovane a esordire nel massimo campionato italiano. E lunedì come se niente fosse il giovane tornerà sui banchi di scuola, nel suo liceo artistico, dove è sempre stato tra i migliori nonostante gli impegni agonistici.

