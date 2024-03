Milan, Francesco Camarda ed il rinnovo: le ultime in casa rossonera

Domenica prossima, Francesco Camarda spegnerà 16 candeline e potrà finalmente firmare un contratto con i rossoneri. Un accordo di massima tra società e ragazzo c'è già, ma la firma non dovrebbe avvenire tra una settimana, bensì più avanti. Secondo La Gazzetta dello Sport, firmando tra pochi giorni l'accordo potrebbe arrivare al massimo all'estate 2026, mentre se dovesse firmare a luglio il contratto triennale avrebbe come scadenza il 30 giugno 2027 .

La società meneghina ha fretta di concludere la trattativa con Camarda, perché grazie alle prestazioni messe in campo dal ragazzo diverse società si sono mosse per prendere informazioni. Tra i club interessati troviamo due big internazionali come Manchester City e Borussia Dortmund, sempre attente ai giovani talenti sul palcoscenico mondiale.