Milan, Caldara sempre più lontano dai rossoneri: può partire a gennaio

Il Milan continua a lavorare silenziosamente sul mercato alla ricerca delle giuste mosse da effettuare per rendere la rosa ancora più competitiva. La dirigenza è al lavoro soprattutto per quanto riguarda il fronte entrate. Furlani sta monitorando vari profili per rafforzare principalmente l’attacco e la difesa, senza dimenticare il fronte uscite.

Fronte uscite

A tal proposito i rossoneri stanno valutando attentamente cosa fare con Mattia Caldara. Quasi sicuramente il giocatore non farà parte della rosa del Milan a partire dalla prossima stagione. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e il club di via Aldo Rossi non appare intenzionato a rinnovarlo. Caldara lascerà il Milan come parametro zero o addirittura potrebbe partire a gennaio, nel caso in cui trovasse una nuova sistemazione.