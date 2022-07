Un difensore del Milan pronto a salutare: Mihajlovic crede in lui!

Il Milan è pronto ad aprire le porte al calciomercato. Con un po' di ritardo si aprono, ma meglio tardi che mai. La rosa va rivoluzionata, magari non al 100% anche perché squadra che vince non si cambia, ma va rinforzata e rafforzata. Su questo pochi dubbi, ma solo sacrosante certezze. E allora avanti tutta: rotta verso il prossimo acquisto! Neanche il tempo di dirlo che già è atterrato: per carità, il suo accordo era già chiuso da settimane se non mesi, ma finché l'ufficialità non c'è, tutto è possibile. Nel bene e nel male. Ed è Divock Origi, ex Liverpool. Ha firmato col Milan. Ma prima di lui è stato tempo del riscatto definitivo, ufficiale dell'ex capitano della Roma Alessandro Florenzi. Un rinforzo del suo calibro, della sua esperienza e del suo carisma era impossibile non chiuderlo. Ok, ma ora?