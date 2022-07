Milan, il Brugge non scende dai 35 milioni per De Ketelaere: 48h decisive

48 ore per sbloccare definitivamente la trattativa De Ketelaere- Milan. Ieri il colloquio fra le parti, si attendono i riscontri.

Redazione Il Milanista

48 ore per sbloccare definitivamente la trattativa De Ketelaere- Milan. L’incontro di ieri in Belgio fra Maldini e Massara e la dirigenza del Beugge è stato definito cordiale, positivo, ma ancora non decisivo.

Resta la necessità di fare in fretta, per cui non si andrà oltre la fine di questa settimana. Se il Bruges accoglierà l’offerta rossonera, anche De Ketelaere si imbarcherà in Belgio diretto a Milano. L’offerta del Milan è di trentadue milioni di euro, bonus compresi, a cui si può ancora aggiungere qualcosa nel tentativo di andare incontro alle richieste (35 milioni) dell' altra società.

Il dt e il ds rossonero torneranno in Italia in serata e nelle prossime ore si cercherà di definire l'affare una volta per tutte, con il giocatore che spinge per una rapida chiusura. I rossoneri infatti si augurano di chiudere la trattativa entro il weekend, oppure saranno costretti a virare su piani alternativi.

Nel frattempo il Milan è al lavoro anche per la difesa con Japhet Tanganga che è in cima alla lista dei desideri. L'agente De Fanti del centrale del Tottenham sarà a Milano nei prossimi giorni per intavolare la trattativa. Bisogna convincere gli Spurs a farlo partire in prestito con diritto di riscatto, senza obbligo.

Japhet Tanganga è l'obiettivo numero 1 per rinforzare la difesa, ma in casa Milan prende forma il piano B: si tratta di Evan Ndicka, 22enne centrale francese dell’Eintracht Francoforte in scadenza nel 2023 che avrebbe chiesto la cessione al club tedesco. Lo riporta la Bild.