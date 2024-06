Milan, su Brescianini Fiorentina e Dea: i rossoneri spettatori interessati

"Per la Fiorentina, su Brescianini c'è battere tanta concorrenza, tra cui quella dell'Atalanta". Ricordiamo che in caso di cessione da parte del Frosinone, al Milan spetterebbe il 50% della rivendita. Per questo il Diavolo resta vigile su questa situazione di calciomercato. Il calciatore passato la scorsa estate ai Leoni gialli, ha totalizzato 40 presenze, con 4 gol e 2 assist al suo attivo, tra campionato e Coppa Italia. Il ragazzo è cresciuto nel vivaio rossonero e si tratta di un classe 2000.