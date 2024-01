Milan: oltre Brassier spunta anche il nome di Tanguy Nianzou

Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto sugli obiettivi e scrive: "Piace Nianzou oltre a Brassier". Per Lilian Brassier l'interesse è concreto e c'è da tempo ma il Brest chiede almeno 10 milioni, cifra ritenuta eccessiva dai meneghini. Per questo nelle ultime ore è avanzato il nome di Tanguy Nianzou, centrale francese del Siviglia ma con un passato sia al PSG che al Bayern Monaco: il vantaggio sarebbe la fattibilità dell'operazione in prestito.