Milan, il futuro porta ancora il nome di Brassier?: le richieste del Brest..

MILAN: LE ULTIME SUL FUTURO DI BRASSIER

La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha cambiato idea e aspetta con ansia una chiamata dal club di via Aldo Rossi. Resta, dunque da capire se il Brest abbasserà le sue pretese o chiederà ancora 12 milioni di euro per privarsene. Il contratto del ragazzo scadrà nel 2025 e dunque non ci sarà tempo per chiedere uno sconto.