Il Milan rischia il clamoroso scippo: una rivale italiana punta Tanganga!

Occhio all'incredibile colpo di scena. Il Milan dovrà sbrigarsi se non vorrà perdere anche lui . Dopo aver perso circa un mese e mezzo fa l'obiettivo di metà anno solare Sven Botman, il Diavolo rischia di perdere un altro giocatore: Japhet Tanganga. Lui, il difensore in forza al Tottenham Hotpsur, è diventato il nuovo sogno di mercato per il reparto arretrato, proprio a causa dell'addio all'olandese. Ora però rischia di svanire : una big del nostro campionato lo ha messo nel mirino . Rischia così di iniziare una tanto imprevista quanto inaspettata battaglia di calciomercato.

Come riporta Tuttosport, è la Roma la squadra che potrebbe soffiare il britannico ai milanesi. E l'intrigo di mercato è presto spiegato . Per i giallorossi, il difensore centrale ideale ha un nome: è nient'altro che Eric Bailly. Mourinho vuole ad ogni costo l'ivoriano , tant'è che la dirigenza capitolina ha già presentato la sua ultima offerta ai Red Devils: prestito con diritto di riscatto con parte dell'ingaggio pagato dallo United. Attenzione però alla forte, fortissima concorrenza del Siviglia . Gli andalusi vogliono a tutti costi acquistare Bailly.

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha già capito l'andazzo, tant'è che si è già informato sui possibili sostituti. I nomi che son spuntati dalla sua meticolosa ricerca sarebbero: Marco Senesi del Feyenoord, lo svincolato - ma ex Borussia Dortmund - Dan-Axel Zagadou e proprio lui, Japhet Tanganga del Tottenham. Tanti nomi, tutti estremamente talentuosi e con un ottimo futuro di fronte ai loro occhi. Ma altrettante occasioni di mercato, perché Tangagna non può non essere considerato un'occasione di mercato. L'inglese deve ritrovare quel ritmo partita che ha perso con l'arrivo di Antonio Conte - suo anti-estimatore - e la Roma può essere l'occasione giusta. Il Milan però deve svegliarsi, la beffa è dietro l'angolo. Ora non c'è più il tormentone De Ketelaere: è sbarcato a Milano proprio oggi. Quindi caro Diavolo, mostra gli artigli e vatti prendere Tangagna e Renato Sanches. Ce la puoi fare.