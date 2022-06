Milan, per Botman il Newcastle vuole chiudere in settimana: la situazione

Gli inglesi sono pronti a soddisfare le richieste del Lille. La volontà del calciatore è vesitre la maglia del Milan ma al momento...

Redazione Il Milanista

Si complica la pista che porta in Francia tra Milan e Lille. Sven Botman è sempre stato monitorato con attenzione da Maldini e Massara. Era stato individuato come il miglior profilo per rinforzare la difesa rossonera già a gennaio, quando si pensava di sostituire Kjaer infortunato. Nella finestra invernale il Lille ha fatto muro e Botman è rimasto in Francia. I discorsi sono stati rimandati a giugno ma adesso la situazione si è drasticamente complicata.

I rapporti tra Milan e Lille sono sempre stati ottimi come confermano anche le recenti trattative. Tuttavia, la squadra transalpina non è nelle migliori condizioni dal punto di vista dei bilanci e deve fare cassa. L'obiettivo è quello di cedere al prezzo più alto possibile e il Milan si troverebbe un gradino sotto rispetto al Newcastle. Gli inglesi sono stati rilevati dal PIF (Public Investment Fund) e altre due società con percentuali minori, tutte di provenienza saudita. In parole povere la proprietà dei magpies è in mano a sceicchi che hanno risorse economiche quasi "illimitate" e vorrebbero far risplendere il Newcastle come realtà importante del calcio europeo. Sebbene la volontà di Botman fosse il Milan, che da tempo ha l'accordo col calciatore, i bianconeri non hanno mai frenato, nonostante le offerte recapitate siano state rifiutate più volte dall'olandese. Situazione diversa per il Lille che preferisce la cessione in Inghilterra.

Come riportato oggi dal Daily Mail, il Newcastle punta a chiudere l'affare già in questa settimana. Gli inglesi hanno pronti sul piatto 37 milioni di euro per trovare la quadra con il Lille. Situazione complessa per il Milan che può solo fare leva sulla volontà di Botman. Il Diavolo non si può considerare fuori dalla corsa per il calciatore ma l'affare è molto complesso. I rossoneri dovrebbero rispondere all'asta nei confronti di un club che può spendere. E anche tanto.