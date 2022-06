Botman vuole il Milan: Lille tra questione bilanci e la corte del Newcastle

Da tempo il nome di Sven Botman è stato accostato ai rossoneri. Il Milan lo monitora da tempo e già a gennaio aveva fatto un tentativo per portarlo a Milano. Complice l'infortunio di Simon Kjaer, Maldini era alla ricerca di un difensore che potesse offrire garanzie. Tutto si concluse in un nulla di fatto perché i francesi alzarono il muro e rimandato i discorsi a giugno e il Milan ha visto sbocciare il talento di Kalulu. L'olandese è rimasto affascinato fin dal primo momento ad una chiamata dei rossoneri ma ha rispettato la posizione del club e chiuso la stagione con la maglia dei transalpini.

Giugno è arrivato e la questione Botman resta complessa. Negli ultimi giorni la pista si è raffreddata a causa della volontà del Lille di fare cassa per appianare i bilanci . Le varie trattative in uscita ne sono la conferma: Renato Sanches e Celik su tutti. Ecco perché i francesi puntano a vendere il calciatore alle cifre più alte possibili e dall'Inghilterra il Newcastle è pronto a fare follie . I magpies sono passati ufficialmente in mano ad una proprietà saudita che può competere economicamente con le primissime squadre europee.

Ecco quindi che si è creata una spaccatura tra le volontà dell'olandese e quella del Lille. Botmanspinge per andare a Milano, il Lille per cederlo in Premier League ed incassare cifre anche più alte, forte dell'asta che può crearsi tra le due pretendenti. Tuttavia, ieri è arrivata la notizia che il DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) ha dato il via libera al mercato del Lille. L'ente sopracitato è quello che controlla i bilanci dei rispettivi club iscritti al campionato di Ligue 1 e ha confermato che non ci saranno sanzioni nei confronti dei campioni della stagione 2020-21.