Milan, serve il closing: per Botman si fanno avanti due club dalla Premier

Il centrale olandese è un promesso sposo dei rossoneri ma senza l'ufficiale passaggio di proprietà è tutto in stand by e dalla Premier...

Redazione Il Milanista

Non è un mistero che il Milan abbia individuato SvenBotman come rinforzo ideale per la difesa della prossima stagione. Il centrale olandese è in forza al Lille, club con il quale i rossoneri hanno ottimi rapporti - confermano le recenti operazioni per Leao e Maignan, ma non solo. Per il club di Via Aldo Rossi resta un nodo da sciogliere che sta bloccando la programmazione per il futuro della squadra.

Le parole pronunciate da Maldini a LaGazzettaDelloSport fanno luce su una questione che rischia di diventare complessa. Il direttore dell'area tecnica dei rossoneri ha un contratto in scadenza tra un mese e non gli è ancora stata presentata una proposta di rinnovo. Il futuro in bilico di Maldini comporta anche una difficoltà di fondo per portare a termine le trattative intavolate da tempo. Per il tanto discusso passaggio di proprietà si dovrebbe essere in dirittura d'arrivo con Redbird. Si vocifera che questi siano i giorni del closing, a meno di clamorose frenate come accaduto con Investcorp. Questo genere di operazioni richiedono tempo e il Milan potrebbe rischiare di farsi soffiare qualche obiettivo individuato dalla dirigenza.

Come confermano le ultime indiscrezioni restano in corsa due club della Premier League su Sven Botman. Si tratta di Newcastle e Manchester United. I primi sono da tempo sul difensore e sembrerebbero non aver mai mollato la presa, nonostante un secco "no" dello stesso calciatore, mentre i red devils si sarebbero inseriti nell'affare pochi giorni fa. Il Milan ha un vantaggio importante rispetto alle pretendenti, avendo già trovato l'accordo con Botman per un quinquennale da 3 milioni netti a stagione.

Inoltre l'olandese avrebbe messo il Milan in cima alla lista dei suoi desideri ma le ultime notizie potrebbero portarlo anche a rivedere le sue posizioni. Non è da escludere infatti l'inserimento di altre pretendenti nelle prossime settimane. Finché non si farà luce sulla questione societaria i rossoneri sono bloccati e non possono procedere per chiudere la trattativa. Una situazione complessa che rischia di riversarsi sul futuro della squadra con dei possibili danni collaterali di un certo peso.