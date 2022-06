Milan, l’agente conferma: “Sì, il mio assistito è stato contatto da Maldini!”

Il Milan studia il prossimo colpo in difesa. Il primo nome, come ben sappiamo, era il talentuoso Sven Botman. Purtroppo per Maldini &co. l'olandese si è stufato dei tempi di attesa eterni della dirigenza meneghina e, su pressing costante e asfissiante del suo club, alla fine ha accettato la corte del Newcastle. Dunque ora si cerca il prossimo nome da mettere nel mirino . Già ma chi acquistare?

Un nome spuntato recentemente però, è quello di Piero Hincapie, difensore centrale in forza al Bayer Leverkusen. Classe 2002, si è già fatto notare con grandi prestazioni con la maglia delle Aspirine ed è già coinvolto nel giro della Nazionale ecuadoregna. Attenzione però al prezzo: 30 milioni, ovvero la stessa cifra necessaria per acquistare Botman. Il Milan ci pensa, fa le sue dovute riflessioni. A conferma dell'interesse rossonero, ha parlato il suo agente: "Piero è molto felice in questo momento al Bayer Leverkusen ed in generale in Germania. Posso confermare di un’interesse del Milan per lui, ma al momento si sta parlando col Bayer per capire semplicemente come continuare a crescere insieme". Una bella notizia, riusciranno Maldini e Massara a convincerlo e a portarlo a San Siro?