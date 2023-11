Youth League: oggi alle ore 14:30 Milan-Borussia Dortmund

Oggi alle 14.30, al Puma House of Football di Milano, la Primavera del Milan di Ignazio Abate ospiterà il Borussia Dortmund, nel match valido per la quinta giornata del Girone F di Youth League. I rossoneri sono primi in classifica con 9 punti. I tedeschi, invece, inseguono i meneghini a 7 punti, una vittoria dei gialloneri, potrebbe ribaltare la classifica. Nella sfida di andata in Germania, la squadra di Abate vinse 2-1 grazie ai gol di Sia e Zeroli.