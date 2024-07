Milan, possibile ritorno di Bonaventura? L’agente spegne le voci

“Sul discorso Nazionale ho già espresso la mia opinione, lasciamo fare: è andata come è andata, ero anche presente a Berlino contro la Svizzera… Su Jack dico che dalla Fiorentina ci aspettavamo tutt’altro, dopo l’appuntamento fatto a gennaio in cui ci sono state piccole problematiche con il compianto Joe Barone. Dopo ci siamo però riappacificati e pensavo che questo portasse a un rapporto continuativo, ma la direzione tecnica non era molto convinta. E io, un giocatore come lui, se non ho la convinzione anche dello 0,01%, penso che debba trovare un’altra strada e affidarsi a un’altra società. Non è rispettoso nei suoi confronti metterlo in discussione dopo la sua carriera e dopo l’ultima stagione che ha fatto. Futuro? In Italia ci sono cinque-sei club che mi hanno chiamato. Non vedo possibile il Milan, lo vedo davvero come un sogno ma come soluzione poco attuabile. Ci sono però società che hanno bisogno delle sue caratteristiche: stiamo lavorando per capire se troviamo un accordo, ma valutiamo molto pure le soluzioni estere perché lui ci teneva a fare un’esperienza così con la famiglia. E stiamo lavorando più di tutto sulla MLS“.