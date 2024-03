Milan, il bomber costa caro: occhio alle soluzioni low cost

Continua il casting d'attacco del Milan che sono alla ricerca di un centravanti che sia in grado di non far rimpiangere l'ipotetica...

Stefania Palminteri Redattore 27 marzo 2024 (modifica il 27 marzo 2024 | 09:28)

Diversi sono i nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossonera, a partire da Joshua Zirkzee vera rivelazione del nostro campionato di Serie A. L'attaccante del Bologna ha una clausola di recompra per il Bayern Monaco che si aggira intorno ai 40 milioni e potrebbe chiedere lo stesso anche dai diversi estimatori sparsi per l'Europa. Le alternative sono Benjamin Sesko, su cui però il Lipsia ha recentemente investito e costa minimo 50 milioni, e poi il messicano Santiago Gimenez del Feyenoord che costa 60 milioni.

I rossoneri dunque pensano anche a soluzioni low cost: Jonathan Davide del Lille (in scadenza 2025) o Serhou Guirassy (Stoccarda).

