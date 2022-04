Milan-Bologna: tutti i numeri del match di ieri sera

Ecco i numeri della sfida di San Siro tra Milan e Bologna di ieri sera, finita con un pareggio

Redazione Il Milanista

Ieri sera il Milan ha affrontato e pareggiato contro il Bologna. Una partita che ha lasciato l'amaro in bocca a tanti tifosi e addetti ai lavori perché la formazione di Stefano Pioli era la squadra, tra le tre in lotta per lo scudetto, che aveva la partita sulla carta più facile. E invece se il club di via Aldo Rossi si è ritrovato il Napoli con il fiato sul collo e l'Inter a -4, con un match da recuperare.

Al termine della sfida di San Siro il Milan ha pubblicato sul proprio sito internet i numeri del match

MILAN-BOLOGNA: I NUMERI DELLA SFIDA

Queste le statistiche prodotte dal pareggio di San Siro

Il Milan non riesce a sfondare nella serata di San Siro, non andando oltre lo 0-0 contro un tenace Bologna, in una partita in cui i rossoneri avrebbero meritato di più. Il pari a reti inviolate permette alla squadra di Pioli di restare in testa, da sola, alla classifica, anche se il vantaggio su Napoli e Inter si riduce. Queste le principali statistiche prodotte dalla partita di questa sera:

1- Questa è stata la partita in cui il Milan ha effettuato più conclusioni senza trovare la via del gol in Serie A dal 2004/2005: 33.

2- Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro gare di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta da maggio 2021 (cinque in quell'occasione).

3- Quella di oggi è stata la 100ª panchina per Stefano Pioli in Serie A alla guida del Milan. Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il tecnico originario di Parma è l'allenatore dei rossoneri che vanta la miglior media punti in campionato: 2.03 a match.

4- Rafael Leão ha effettuato otto conclusioni in questa gara: un record per lui in un singolo incontro di Serie A.

5- Olivier Giroud ha disputato la sua 350ª presenza in carriera nei cinque maggiori campionati europei.