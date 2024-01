Verso Milan-Bologna: oggi pomeriggio la conferenza stampa di Motta

Sabato 27 gennaio, alle ore 20:45, andrà in scena a 'San Siro' Milan-Bologna, partita valevole per la 22a giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I rossoblù di Thiago Motta, che stanno vivendo un avvio di stagione incredibile, lottano per un posto in Europa nella prossima stagione. Zirkzee e compagni svolgeranno una seduta mattutina di allenamento oggi nel centro sportivo di Casteldebole. Nel primo pomeriggio, poi, alle ore 14:00, l'allenatore italo-brasiliano parlerà in conferenza stampa ai giornalisti per presentare il match. Sarà una gara difficile per i rossoneri, contro un Bologna molto solido che ha dimostrato di saper affrontare le big. Occorrerà fare attenzione e non sottovalutare i ragazzi di Motta.