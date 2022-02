Milan Primavera, è pokerissimo contro il Bologna in campionato

Il Milan Primavera nella giornata di ieri ha battuto il Bologna nel recupero di campionato. Prossimo impegno domenica.

Redazione Il Milanista

Nel comunicato emesso dal Milan nella giornata di ieri si legge: “È festival del gol per il Milan Primavera, che espugna il Centro Tecnico "Galli" di Casteldebole vincendo per 5-2 contro il Bologna di Mister Vigiani. Il pokerissimo del Milan Primavera porta le firme di quattro giocatori diversi: bomber Nasti apre le danze con una doppietta, poi Nsiala alla prima rete in maglia rossonera; nel secondo tempo Traorè e infine Robotti fanno cinquina. Risultato roboante per chiudere di fatto il girone di andata, grazie al recupero della 14^ giornata, e riprendere il campionato con il giusto entusiasmo: domenica 13 febbraio si torna in campo contro il Sassuolo, reduce dal 2-0 sul campo dell'Empoli”.

La cronaca del primo tempo

“Parte forte il Milan Primavera, presentandosi due volte davanti a Bagnolini già nei primi 10'. I rossoneri non si accontentano di creare, e passano ai fatti: bastano cinque minuti a Marco Nasti per andare in rete due volte, prima lanciato in campo aperto, trafiggendo con il mancino il portiere avversario sotto le gambe, e poi appoggiando in rete un pallone servito da Traorè. Il Bologna accorcia le distanze con Raimondo, che al 28' approfitta dell'errore di Pseftis su rinvio. Ci pensa Nsiala in chiusura di primo tempo a riportare a due i gol di distanza tra le due squadre, sfruttando l'errore di Bagnolini sugli sviluppi di calcio d'angolo”.

La cronaca del secondo tempo

“Lo spettacolo riprende nel secondo tempo con gli stessi ritmi della prima frazione di gioco: al 65' un incontenibile Traorè, atterrato in area di rigore, si presenta dagli 11 metri e con un destro glaciale sigla il 4-1. Il Milan Primavera non smette di macinare gioco, e al 69' cala il pokerissimo firmato da Robotti. A nulla vale il rigore messo a segno da Pyyhtia tre minuti dopo: Pseftis intuisce ma non basta, seconda rete per i ragazzi di Mister Vigiani. Nel finale di gara c'è tempo per il secondo giallo ai danni di Stanga. Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio, che consegna i tre punti ai ragazzi di Mister Giunti”.