Milan-Bologna: Pioli raggiunge 100 panchine in Serie A con i rossoneri

La sfida contro i rossoblù è un tuffo nel passato di Stefano Pioli, che stasera festeggia le 100 panchine da allenatore rossonero.

Il primo aspetto si lega alle statistiche. La partita di stasera è la 100esima panchina da allenatore del Milan in Serie A per Stefano Pioli, sempre più un punto fermo del progetto rossonero. Un traguardo importante per un allenatore che arrivò a Milano in punta di piedi nel 2019, quando al Milan tirava un'aria totalmente diversa rispetto a quella che si respira in questa stagione. Subentrato all'ottava giornata nella stagione 2019-20, dopo la breve apparizione di Marco Giampaolo, Pioli non si è più fermato. Oggi sarà la partita numero 100 da allenatore del Milan in Serie A e il percorso fatto è sempre stato in ascesa, merito del lavoro in campo e di quello dirigenziale di Maldini, Massara e Gazidis. Perché se questo Milan è tornato a respirare un'aria ambiziosa bisogna dare i giusti meriti a chi se li è guadagnati.