Milan, i Blues non aprono al prestito di Chukwuemeka: il Diavolo attende

Il Milan ha messo nel mirino Carney Chukwuemeka del Chelsea per il prossimo anno, ma gli inglesi non aprono al prestito

Tra i giocatori monitorati dal Milan in vista della prossima stagione c’è anche Carney Chukwuemeka del Chelsea. Il giovane centrocampista inglese era seguito già dal Diavolo lo scorso anno, quando il club inglese lo soffiò ai rossoneri portandolo in Premier League.

Per tale motivo il Milan pensa di poter prendere un giocatore giovani dalle grandi qualità. Per il momento il Chelsea non apre al prestito, che invece sarebbe la soluzione preferita per il Milan. I rossoneri aspettano e sperano che ad agosto possano cambiare le pretese londinesi.