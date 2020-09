MILANO – Giovedì sera, il Milan affronterà, tra le mura amiche di San Siro, i norvegesi del Bodo/Glimt per il secondo turno preliminare di Europa League. La Uefa, per il match, ha designato come arbitro della partita il croato Fran Jovic. Con lui gli assistenti Ivica Modric e Hrvoje Radic. Quarto uomo Mario Zebec.