Milan e Bitpanda presentano la nuova partnership. Il comunicato

Oltre al campo, la società rossonera è sempre attiva anche sul fronte commerciale . Il club infatti ha appena annunciato una partnership . Il sito ufficiale del Milan ha spiegato tutti i dettagli. Il comunicato: " AC Milan e Bitpanda sono orgogliosi di presentare una partnership a lungo termine che vedrà la piattaforma di trading online leader in Europa diventare Premium Partner e Official Crypto Trading Partner dei rossoneri.

La partnership si basa su un impegno condiviso verso innovazione ed eccellenza , sottolineando la dedizione di Bitpanda a collaborare con il Club italiano più vincente nelle competizioni internazionali per sostenere la sua crescita e digitalizzazione. A partire dalla prima giornata di Serie A e per tutta la stagione, Bitpanda sarà presente allo stadio San Siro e avrà la possibilità di creare contenuti entusiasmanti e offrire esperienze esclusive ai suoi utenti , compreso l'accesso VIP alle partite e agli eventi di AC Milan.

Maikel Oettle , Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: " Siamo lieti di dare il benvenuto a Bitpanda nella famiglia Rossonera come Premium Partner. Con loro al nostro fianco, siamo certi che il Club troverà un prezioso alleato nel proseguire il suo percorso di innovazione e digitalizzazione , offrendo allo stesso tempo esperienze speciali ai numerosi tifosi rossoneri in tutto il mondo".

Parlando della partnership, Eric Demuth , Co-Founder e CEO di Bitpanda, ha sottolineato l'importanza di fiducia e reputazione: " Ci sono così pochi brand che riescono a superare la prova del tempo e a mantenere l'amore e la fiducia che i 500 milioni di tifosi di AC Milan nutrono per il loro club . È l'incarnazione di idee come l'impegno a lungo termine, la costruzione di una legacy duratura e la capacità di guardare oltre il breve termine . Questi ideali sono assolutamente al centro di ciò che rappresenta Bitpanda".

"C'era un solo partner che avremmo potuto scegliere per assicurare a Bitpanda una posizione di vertice in Italia, c'era un solo partner che potevamo scegliere. Chi, se non il club sette volte vincitore della UEFA Champions League? Chi, se non i rossoneri?"". (acmilan.com)