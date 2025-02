Milan e Bitpanda, la collaborazione si espande. Il comunicato

Oltre al campo, che ieri ha visto il pareggio contro l'Inter nel derby , il club rossonero è sempre molto attivo sul fronte commerciale . La società, infatti, ha annunciato l'espansione della collaborazione con Bitpanda . Il sito ufficiale ha fornito tutte le informazioni. I dettagli: " AC Milan è lieto di annunciare una importante espansione della sua partnership con Bitpanda , la piattaforma di trading online leader in Europa. A partire da oggi (ieri,ndr), Bitpanda sarà infatti il nuovo Back-of-Shirt sponsor della Prima Squadra maschile , entrando ufficialmente a far parte della famiglia dei Principal Partner del Club. [...]

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: "Siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con Bitpanda e di accoglierli sulla nostra iconica maglia rossonera come nuovo Back-of-Shirt sponsor. L'espansione di questa collaborazione riflette i nostri valori condivisi di innovazione ed eccellenza, oltre alla comune ambizione di creare esperienze significative per la nostra fanbase globale, che conta oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di supportare Bitpanda nel loro percorso di crescita e non vediamo l'ora di raggiungere insieme nuovi importanti traguardi, dentro e fuori dal campo."