Milan-Inter, le pagelle di Crudeli: “Non ci credo… Posso solo dirvi che…”

Partiamo con le pagelle del derby di San Siro Milan-Inter con il portierone rossonero che nel primo tempo è praticamente inoperoso. Certo, qualche discesa pericolosa l'Inter la fa pure e spaventa il Milan in un paio di occasioni, ma Magic Mike non deve comunque mai sporcarsi i guantoni. Storia diversa nel secondo tempo. Neanche il tempo di rientrare in campo che Maignan deve subito neutralizzare una conclusione insidiosa di Lautaro Martinez. Al 67, all'82' e al 91' può solo soffiare sulle conclusioni di Bisseck, Thuram e Dumfries, che fortunatamente si infrangono tutte e tre sullo stesso palo. Poi nel finale si oppone prodigiosamente a Dumfries, murandogli la conclusione da pochi passi, ma alla fine non può nulla sul tap-in di De Vrij. Gran peccato veramente... VOTO: 6,5