Calciomercato Milan, Gimenez non basta: Ibra da urlo! 125 milioni per…

Gimenez è cosa praticamente fatta ma non basta. Il Milan sogna in grande per quanto riguarda il futuro, già a partire dalla prossima stagione. Già perché la volontà di tutti è quella di cancellare i tentennamenti e i continui alti e bassi di quest'annata per puntare con forza all'eccellenza, tanto in Italia quanto in Europa. Volontà sempre ribadita dai vertici rossoneri, che infatti stanno già studiando le loro prossime mosse di calciomercato per far fare al Milan un ulteriore e grosso salto di qualità. Ecco perché nei progetti del club di Via Aldo Rossi ci sono grandissimi obiettivi di mercato in entrata nel 2025. In particolare, Moncada e soci avrebbero individuato almeno 5 grandi colpi di calciomercato da sogno (per un totale di 125 milioni di euro di possibile spesa) in vista della prossima stagione. Senza indugiare oltre dunque, andiamo a scorrerli tutti uno dopo l'altro: ecco i nomi<<<