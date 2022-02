Milan-Udinese: biglietti a partire da 12 euro, ecco i dettagli

Il mese di Febbraio in casa Milanello si concluderà con la gara casalinga contro l' Udinese, in programma venerdì 25 alle ore 18.30.

Il costo dei biglietti per Milan-Udinese parte da 12€. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale da 9€ in alcuni settori dedicati se accompagnati da un adulto. Per gli Under 30 tariffe speciali a partire da 9€ e per gli Over 60 a partire da 19€ in determinati settori.