Milan ancora in vendita i biglietti per Liverpool e Salernitana

Ecco il comunicato del Milan sulla vendita dei tagliandi per i match contro Liverpool e Salernitana

Sabato 4 dicembre alle ore 15.00 il Milan sfida la Salernitana a San Siro nella gara valevole per la 16° giornata di Serie A. Il confronto tra le due squadre mancava da 8343 giorni: era la stagione 1998/99 e i rossoneri, il 31 gennaio 1999, hanno avuto la meglio sui campani per 3-2 grazie ad una doppietta di Oliver Bierhoff e a un gol di George Weah .

I biglietti per Milan-Salernitana saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti in tre finestre di vendita separate:

Il costo dei biglietti per Milan-Salernitana parte dai 12€. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 10€ in alcuni settori dedicati se accompagnati da un adulto. Anche per gli Over 60 tariffe speciali in settori dedicati a partire da 19€.