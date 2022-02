Biasin: “Brahim Diaz è bravo, ma è ancora troppo discontinuo”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del Milan. Anche Cassano ha detto la sua. Sentite le loro parole

Redazione Il Milanista

Il noto giornalista e simpatizzante dell'Inter Fabrizio Biasin ha parlato di Milan nel suo editoriale per Tutto Mercato Web. Le sue parole: “Sul Milan non c’è molto da dire. Cioè, il pareggio di Salerno è figlio dello stesso atteggiamento avuto dall’Inter, un mix di sicurezza e supponenza che non ci si può permettere, soprattutto se dall’altra parte sono all’ultima spiaggia. Oh, non dovrebbe succedere ma… succede”.

Ancora Fabrizio Biasin sul Milan

“Se vogliamo alla dirigenza rossonera, che pure l’estate passata si è mossa piuttosto bene, si può muovere un unico appunto: non aver portato a Milano un sostituto di Hakan Calhanoglu. Capiamoci, non perché il turco sia chissà quale fenomeno, ma perché nella testa di Pioli quel tipo di giocatore è sempre stato fondamentale. Brahim Diaz è bravo, ma ancora troppo discontinuo. Poi, per carità, la classifica dice chiaramente che il Milan sta facendo un gran percorso e noi, al contrario, stiamo facendo la frangetta alle virgole”. Queste le parole del noto giornalista e simpatizzante dell'Inter Fabrizio Biasin che ha parlato di Milan nel suo solito editoriale per Tutto Mercato Web.

Anche Antonio Cassano ha parlato del momento del Milan

Antonio Cassano ha parlato in esclusiva alla Bobo TV e ha parlato del Milan. sentite le sue parole: “Contro il Milan mi è piaciuta molto la Salernitana. Il Milan se vuole vincere lo Scudetto non può farsi rimontare dall’ultima in classifica. Non mi è piaciuta la gara dei rossoneri. Erano riusciti anche ad andare in vantaggio, poi sono stati fortunati a pareggiarla dopo. Credo che dopo il gol di Junior Messias fossero convinti di vincere tranquillamente. Questi due punti per il Milan, alla lunga, potrebbero costargli caro nella corsa allo scudetto”. Queste le parole dell'ex giocatore di Milan e Inter tra le altre Antonio Cassano in esclusiva alla Bobo TV.