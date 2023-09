Milan, Bennacer in visita alla Aspire Academy di Doha in Qatar

Ismael Bennacer , centrocampista del Milan - che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio rimediato lo scorso mese di maggio, è andato in visita alla Aspire Academy di Doha in Qatar. Si tratta di un'accademia che dal 2005 recluta e sviluppa giovani talenti calcistici qatarioti. Scopriamo insieme il messaggio dell'Academy su Twitter: "Siamo stati lieti della visita di Ismail Bennacer. Calciatore della nazionale algerina e del club italiano AC Milan, all'Aspire Academy ieri, dove ha incontrato gli studenti-atleti di calcio dell'Accademia e il signor Edurta Mauroa. Direttore tecnico della gestione del calcio presso l'Accademia".

Queste le parole di Stefano Pioli , nel corso della conferenza stampa di Milan-Lazio sulle condizioni di Isamel. "A metà ottobre inizia una preparazione specifica, ci siamo sentiti l'altro giorno e sta meglio. Però i tempi sono ancora abbastanza lunghi e comunque non ancora così precisi da definire".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.