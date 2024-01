Milan, al via la Coppa d’Africa: quando giocheranno Bennacer e Chuku?

Nella giornata di ieri è iniziata la Coppa d'Africa. Scopriamo insieme quando i giocatori del Milan scenderanno in campo...

Nella giornata di ieri è iniziata la Coppa d'Africa . I padroni di casa della Costa d'Avorio hanno esordito con il piede giusto battendo per 2-0 la Guinea-Bissau grazie alle reti di Fofana e Krasso. Ci sono anche due calciatori che militano tra le fila dei rossoneri che parteciperanno a questa competizione africana. Parliamo ovviamente di Ismael Bennacer (Algeria) e di Samuel Chukwueze (Nigeria).

