Milan, pericolo Benfica ai sorteggi di Champions: ecco i sei precedenti

Il Milan rischia di pescare il Benfica ai prossimi sorteggi degli ottavi di Champions League. Una squadra ostica, mai semplice da affrontare e con un passato più che glorioso alle sue spalle. Questo è il Benfica. Una squadra che si è super-guadagnata l'accesso ai gironi dopo aver eliminato nella serata di ieri per un complessivo 5-0 - fra andato e ritorno - la modesta Dinamo Kiev (modesta per la guerra che sta coinvolgendo la sua Nazione, non per il club in sé). E ora il Diavolo rischia di doverla affrontare un'altra volta. Sì perché già in passato è successo che le due compagini si fossero affrontate. Nel dettaglio, ci son ben sei precedenti. Andiamo ad analizzarli tutti quanti.