Milan, Belotti si allontana da Torino e sogna rossonero

Il Gallo sogna una nuova esperienza e il rapporto con il Torino difficilmente continuerà. Il sogno è quello di vestire la maglia rossonera...

Redazione Il Milanista

Appare ormai inevitabile una separazione tra Belotti e il Torino. Fanno presagire che c'è aria di cambiamento anche le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa da DavideVagnati, ds dei granata. "Belotti sta facendo le sue valutazioni legittimamente, ma lui è una pagina importante del Toro, comunque vada a finire. Noi per quella che è la nostra storia dobbiamo guardare avanti in vista della prossima stagione" queste le parole di Vagnati a SkySport.

Al momento, però, il Gallo non ha ancora trovato la squadra giusta. Gli interessamenti della Fiorentina e del Monaco non muovono in maniera totale il suo desiderio. Il capitano dei granata ha un sogno che può essere facilmente riconducibile al suo tifo calcistico: sogna di vestire la maglia del Milan. Una sua permanenza in granata avverrà solo qualora Belotti non dovesse trovare una squadra giusta e se arrivasse un'offerta del Milan non ci penserebbe due volte.

Il suo nome dalle parti di Milanello è tutt'altro che nuovo; il calciatore è in orbita Milan da molti anni e forse quest'anno potrebbe essere l'anno buono. Chissà magari Maldini può averlo individuato come profilo giusto per l'attacco della prossima stagione. In quel reparto, nonostante l'arrivo prossimo di Origi, il Milan vorrebbe tutelarsi con un uomo in più. L'assenza prolungata di Ibrahimovic nella prossima stagione e i pochi gol dello scorso campionato rendono un obiettivo dei rossoneri trovare dei profili offensivi che possono fare la differenza.

La prossima sessione potrebbe essere l'occasione giusta se Maldini deciderà di affondare su Belotti. Il centravanti ha il contratto in scadenza nel 2023e nei migliori interessi di Cairo c'è quello di non perdere a parametro zero il suo miglior calciatore. L'operazione può essere chiusa a cifre più basse, vista la scadenza, e il Milan potrebbe mettere a segno un colpo aggiudicandosi un calciatore pronto e d'esperienza. La pista Belotti-Milan resta una situazione da monitorare.