Milan-Bari, scelta la designazione arbitrale: prima volta per lui

L’AIA ha appena comunicato i nomi degli arbitri scelti per dirigere i 32esimi di finale di Coppa Italia. Ecco l’arbitro di Milan-Bari

Domenica sera inizierà ufficialmente la nuova stagione del Milan. I rossoneri saranno impegnati a San Siro alle 21:15 per sfidare il Bari nel 32esimo di finale di Coppa Italia.

L’AIA ha appena reso note le designazioni arbitrali per questo turno preliminare. Per la partita del Milan è stato scelto Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco come arbitro. All’attivo ha una sola partita arbitrata in Serie A alla fine della passata stagione (Como-Genoa 1-0, 34esima giornata).

Questa la designazione completa

L’arbitro sarà Arena, mentre Fontemurato e Votta saranno gli assistenti. Il quarto uomo scelto è Sozza. Al VAR ci sarà Maggioni, mentre all’AVAR ci sarà Marinelli.