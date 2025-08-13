Montolivo: “Allegri cambierà la mentalità del Milan, lui e Tare…”

L’ex capitano rossonero Riccardo Montolivo ha commentato il nuovo corso intrapreso dal Milan con l’arrivo di Allegri e Tare

L’ex capitano del Milan Riccardo Montolivo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Repubblica, dove ha parlato della prossima stagione dei rossoneri.

Su Allegri e Tare

“Lui e Tare sono stati due grandi acquisti. Max è un allenatore di buon senso, mette i giocatori al loro posto e riesce a esaltare le qualità della rosa. La rosa si è rinforzata in mezzo al campo, manca ancora qualcosa dietro, però credo che sarà protagonista in questa stagione. Ma oggi il Napoli è lontano”.

Grandi aspettative

“Allegri valore aggiunto perché porta organizzazione e solidità. Poi ha già chiaro come schierare la squadra, cercando di esaltare le qualità del suo giocatore migliore che è Leao. Con la sua esperienza vincente, cambierà la mentalità di questo Milan“.