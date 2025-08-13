Montolivo: “Allegri cambierà la mentalità del Milan, lui e Tare…”
Home > Ultime notizie

Montolivo: “Allegri cambierà la mentalità del Milan, lui e Tare…”

Edoardo Pettinelli
MILANO
13 Agosto, 15:25
L’ex capitano rossonero Riccardo Montolivo ha commentato il nuovo corso intrapreso dal Milan con l’arrivo di Allegri e Tare

L’ex capitano del Milan Riccardo Montolivo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Repubblica, dove ha parlato della prossima stagione dei rossoneri.

Su Allegri e Tare

Lui e Tare sono stati due grandi acquisti. Max è un allenatore di buon senso, mette i giocatori al loro posto e riesce a esaltare le qualità della rosa. La rosa si è rinforzata in mezzo al campo, manca ancora qualcosa dietro, però credo che sarà protagonista in questa stagione. Ma oggi il Napoli è lontano”.

Grandi aspettative

Allegri valore aggiunto perché porta organizzazione e solidità. Poi ha già chiaro come schierare la squadra, cercando di esaltare le qualità del suo giocatore migliore che è Leao. Con la sua esperienza vincente, cambierà la mentalità di questo Milan“.

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 13 Agosto, 15:02
Milan, ottime notizie dall’infermeria: mister Allegri può sorridere
Arrivano ottime notizie dall’infermeria del Milan che fanno stare tranquillo mister Allegri. Ecco cosa è emerso
Stefania Palminteri - 13 Agosto, 14:42
Milan, scudetto possibile? Marchegiani crede nei rossoneri…
Giulia Benedetti - 13 Agosto, 14:24
Milan, De Winter a disposizione già per la Coppa Italia?
Riccardo Focolari - 13 Agosto, 13:31
Milan, il Liverpool può bruciare tutti i club di Serie A per Leoni
Giulia Benedetti - 12 Agosto, 19:59
Estupiñan: “Emozionato per questa occasione, un sogno che diventa realtà”
Stefania Palminteri - 12 Agosto, 19:28
Milan, domenica in campo contro il Bari per la Coppa Italia: dove vederla
Lorenzo Focolari - 12 Agosto, 18:57
Milan, scelto il giorno di presentazione di Jashari: ecco la data
x