Milan, ottime notizie dall’infermeria: mister Allegri può sorridere
Home > Ultime notizie

Milan, ottime notizie dall’infermeria: mister Allegri può sorridere

Edoardo Benedetti
MILANO
13 Agosto, 15:02
Pulisic, attaccante Milan
Arrivano ottime notizie dall’infermeria del Milan che fanno stare tranquillo mister Allegri. Ecco cosa è emerso

Mancano sempre meno giorni all’avvio ufficiale della stagione del Milan. I rossoneri saranno infatti impegnati domenica sera a San Siro contro il Bari per i 32esimi di finale di Coppa Italia.

Primo match ufficiale

Si tratta di una partita da dentro o fuori: in caso di parità entro i 90 minuti di gioco si passerà direttamente ai calci di rigore, senza disputare i tempi supplementari.

Buone notizie dall’infermeria

Arrivano buone notizie in vista di questo match riguardanti il pieno recupero di Christian Pulisic. L’ala statunitense ha smaltito totalmente l’infortunio alla caviglia che lo aveva costretto ai box durante la tournée in Asia.

Totalmente recuperato

Pulisic aveva accusato il dolore in occasione della partita contro il Liverpool, ma per fortuna tutte le ansie sono state fugate. Ha lavorato sodo per tornare in piena forma e già da ieri ha ripreso a lavorare con il resto della squadra. Per la partita di domenica mister Allegri potrà contare anche su di lui.

Leggi anche

Edoardo Pettinelli · 13 Agosto, 15:25
Montolivo: “Allegri cambierà la mentalità del Milan, lui e Tare…”
L’ex capitano rossonero Riccardo Montolivo ha commentato il nuovo corso intrapreso dal Milan con l’arrivo di Allegri e Tare
Stefania Palminteri - 13 Agosto, 14:42
Milan, scudetto possibile? Marchegiani crede nei rossoneri…
Giulia Benedetti - 13 Agosto, 14:24
Milan, De Winter a disposizione già per la Coppa Italia?
Riccardo Focolari - 13 Agosto, 13:31
Milan, il Liverpool può bruciare tutti i club di Serie A per Leoni
Giulia Benedetti - 12 Agosto, 19:59
Estupiñan: “Emozionato per questa occasione, un sogno che diventa realtà”
Stefania Palminteri - 12 Agosto, 19:28
Milan, domenica in campo contro il Bari per la Coppa Italia: dove vederla
Lorenzo Focolari - 12 Agosto, 18:57
Milan, scelto il giorno di presentazione di Jashari: ecco la data
x