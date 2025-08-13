Milan, ottime notizie dall’infermeria: mister Allegri può sorridere

Arrivano ottime notizie dall’infermeria del Milan che fanno stare tranquillo mister Allegri. Ecco cosa è emerso

Mancano sempre meno giorni all’avvio ufficiale della stagione del Milan. I rossoneri saranno infatti impegnati domenica sera a San Siro contro il Bari per i 32esimi di finale di Coppa Italia.

Primo match ufficiale

Si tratta di una partita da dentro o fuori: in caso di parità entro i 90 minuti di gioco si passerà direttamente ai calci di rigore, senza disputare i tempi supplementari.

Buone notizie dall’infermeria

Arrivano buone notizie in vista di questo match riguardanti il pieno recupero di Christian Pulisic. L’ala statunitense ha smaltito totalmente l’infortunio alla caviglia che lo aveva costretto ai box durante la tournée in Asia.

Totalmente recuperato

Pulisic aveva accusato il dolore in occasione della partita contro il Liverpool, ma per fortuna tutte le ansie sono state fugate. Ha lavorato sodo per tornare in piena forma e già da ieri ha ripreso a lavorare con il resto della squadra. Per la partita di domenica mister Allegri potrà contare anche su di lui.