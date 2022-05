Milan, Baresi: “Scudetto? Mi ricorda quello dell’88, ecco perché”

La leggenda rossonera Franco Baresi è intervenuta in conferenza in occasione del 56° raduno AIMC, queste le sue parole sullo scudetto.

La stagione rossonera si è chiusa con un trionfo che mancava da 11 stagioni. Il 19° Scudetto della storia è stato forse uno dei più emozionanti di sempre per come arrivato, con un duello fino all'ultima giornata di campionato. Soprattutto per il gruppo giovane e talentuoso; il miracolo sportivo che porta la firma di Pioli. L'emozione di un San Siro che è sempre stato al fianco della squadra, dall'inizio alla fine e l'esplosione definitiva di Tonali, Leao, Kalulu, Tomori. L'impatto della difesa dove il guardiano di nome MikeMaignan ha tenuto la porta inviolata per 17 partite in campionato. Da sempre considerata la quarta forza di questo campionato si è poi trovata a vincere e a convincere in maniera continua fino ad arrivare davanti ai rivali nerazzurri, i grandi antagonisti del grande duello all'ombra del Duomo, che si è colorato di rossonero al termine della sfida contro il Sassuolo.