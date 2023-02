Milan: che sorpresa vedere Bakayoko in campo dopo 9 mesi

Nei minuti finale del match tra Monza-Milan è subentrato in campo Tiemoué Bakayoko , al debutto stagionale assoluto 279 giorni dopo l'ultima presenza in campo, arrivata nel finale della penultima giornata di campionato contro l'Atalanta.

Nella decina di minuti giocati il centrocampista ha messo in campo una buona prova, ma è chiaro che, il suo futuro a Milano resta già scritto. Bakayoko è fuori ormai da tempo dal progetto tecnico rossonero. La società ha provato più volte a cederlo sia nel corso del calciomercato estivo che nella recente sessione invernale. A meno che non collezioni 15 presenze da titolare nei prossimi mesi, non verrà riscattato dagli inglesi del Chelsea.

Bakayoko è più utile alla causa rispetto a Vranckx? Il calciatore rossonero con la maglia numero 40 non scende in campo dagli ultimi minuti di Lecce (14 gennaio), la fiducia verso di lui sembra essere ai minimi, dato che, anche in assenza di Bennacer, il belga classe 2002 è rimasto seduto in panchina. La speranza è che presto anche Vranckx possa riavere la sua chance e magari iniziare ad essere una vera e propria sorpresa sta facendo Thiaw.