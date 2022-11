Milan, avviati contatti con Mendes per un gioiellino. Spunta un retroscena

Il Milan ha iniziato a lavorare sul mercato e lo ha fatto allacciando dei rapporti con l’agente di Alejandro Balde

Redazione Il Milanista

Il campionato è fermo per i Mondiali in Qatar e il Milancontinua a monitorare il mercato, alla ricerca dei giusti innesti da donare a mister Pioli. La dirigenza meneghina ha messo gli occhi su Alejandro Balde del Barcellona. Il terzino sinistro classe 2003 si è messo in mostra in questa prima parte di stagione con il club catalano fornendo tre assist in 12 presenze totali nella Liga.

I rossoneri avrebbero individuato in lui un valido sostituto di Theo Hernandez, con Ballo-Tourè in uscita perché non ha convinto il tecnico rossonero. In realtà la dirigenza rossonera aveva già messo nel mirino il giocatore ben due anni fa. I Diavoli erano vicino a chiudere la trattativa, ma poi all’ultimo il colpo è sfumato.

Nelle ultime settimane i dirigenti Maldini e Massara sono tornati a riallacciare i rapporti con l’agente Jorge Mendes. Completare la trattativa con un successo non sarà semplice, perché il Barcellona sta lavorando da mesi al rinnovo del contratto -in scadenza nel 2024. La cosa certa è che il valore del cartellino del giocatore è destinato a salire, soprattutto dopo l’esordio con la Nazionale spagnola nel Mondiale in Qatar. Il Milan resta alla finestra, speranzosa di poter chiudere la trattativa con due anni di ritardo.