Milan, avanza Conceicao per la panchina: proposto dall’agente Mendes

Per il futuro della panchina del Milan avanza il nome di Sergio Conceicao. Il suo agente Jorge Mendes l’ha proposto ai rossoneri

Il Milan sta valutando vari profili per la panchina rossonera, dal momento che Stefano Pioli sembra destinato a lasciare il club al termine della stagione. In vista del prossimo anno la dirigenza meneghina vuole affidare la squadra a un tecnico ambizioso e vincente, che possa iniziare un nuovo ciclo a Milanello.

Nelle ultime ore è avanzato il nome di Sergio Conceicao . L’attuale tecnico del Porto vuole lasciare la sua attuale squadra perché si trova a lavorare sotto una dirigenza che non sembra volerlo. L’allenatore aveva infatti rinnovato il contratto su spinta dello storico presidente Pinto Da Costa, che però ha perso le elezioni presidenziali.

Il suo agente Jorge Mendes ha proposto al club rossonero il suo assistito , che al Porto ha vinto 10 trofei in sette stagioni. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere lo svolgimento dell’azione.

