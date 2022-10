Milan, attenzione ai portieri: Mirante insidia Tatarusanu

Il Milan come appreso ormai da diversi giorni dovrà fare a meno del suo estremo difensore per molto tempo. Parliamo ovviamente di Mike Maignan , il quale si è fermato nuovamente e non varcherà probabilmente il terreno di gioco prima del 2023.

I diavoli a partire da stasera contro il Monza torneranno a vedere all’opera Ciprian Tatarusanu. Il rumeno non ha offerto garanzie assolute ma è lui il prescelto, con Mirante che si accomoderà in panchina. L'ex portiere giallorosso, però, prima dello stop per il Mondiale in Qatar, potrebbe avere una possibilità.