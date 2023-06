Milan, per l’attacco si guarda in Francia: priorità Thuram, spunta Openda

Si avvicina sempre di più l’inizio del mercato estivo e il Milanè consapevole di dover intervenire soprattutto in attacco. La società si sta muovendo per trovare i giusti rinforzi per migliorare il reparto offensivo rossonero. Ad oggi l’unico attaccante certo di restare in rossonero è Olivier Giroud, che però a 36 anni non può guidare da solo un intero reparto. Il rischio è che con il passare del tempo il francese possa fare sempre più fatica, dati anche i molti impegni del Milan. Per tale motivo in via Aldo Rossi si stanno studiando varie soluzioni, come il contro-riscatto di Lorenzo Colombo.