Dalla Spagna – Milan occhi sull’attaccante del Genk

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud non danno garanzie. Il Milan pensa a un altro attaccante. E in Belgio...

Redazione Il Milanista

In testa alla classifica FIFA c'è, ormai da qualche anno, il Belgio. I Diavoli Rossi raccolgono i frutti del lavoro svolto nei settori giovanili dell'ultimo decennio. E il Milan, dopo avere ingaggiato Alexis Saelemaekers senza neppure conoscerlo, guarda con molto interesse la Jupiler League, ovvero il campionato belga.

Nelle ultime settimane è arrivato il rumors che Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero seguendo tre giocatori per l'attacco. Si tratta di Noa Lang, Charles De Ketelaere del Genk e Yari Verschaeren dell'Anderlecht. E i rispettivi club sperano nell'asta a giungo 2022. Ma l'interesse degli uomini mercato di via Aldo Rossi non si ferma a questi tre giocatori.

A riportare la notizia è TuttoMercatoWeb.com che sottolinea che gli scout rossoneri starebbero visionando anche Paul Onuachu, anche lui del Genk. L'attaccante 27enne nigeriano ha già fatto sapere che vuole cambiare aria a fine anno.

Onuachu, nelle prime nove giornate di campionato, ha già messo a segno a referto 9 gol, oltre ad altre due reti nei preliminari di Champions e nella fase a gironi di Europa League. Senza dimenticare gli ottimi numeri della passata stagione con 35 gol in 41 presenze e anche 5 assist. L'attaccante, nonostante i suoi 201 centimetri, fa del movimento la sua arma vincente ed è letale, come dimostrano i suoi numeri, in area di rigore.

Sul giocatore ci sono anche altri due club. Uno è l'Inter che lo monitora. L'altro è l'Atletico Madrid. A riportare la notizia è Marca che sottolinea che il club spagnolo sia nettamente in vantaggio sulle altre squadre. Il quotidiano spagnolo riporta anche che i Colchoneros, tramite il proprio d.s. Andrea Berta avrebbe già avviato i primi contatti con il Genk pronto a cedere il suo attaccante, il cui contratto scadrà nel 2024, di fronte a un'offerta di 22 milioni di euro. E non è da escludere che i biancorossi non provino a prenderlo già a gennaio.