MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan vs Atalanta

Andiamo a vedere gli episodi più controversi che ci sono stati nel match di ieri tra il Milan e l'Atalanta

Redazione Il Milanista

Ieri si è giocata Milan vs Atalanta. Andiamo a vedere le decisione più controverse prese della classe arbitrale tramite la nostra moviola targata ilMilanista.

La moviola del match tra Milan e Atalanta

Minuto 13 - Hans Hateboer entra in modo scomposto su Rafael Leao. L'arbitro fischia il fallo in favore del Milan, ma non ammonisce il laterale olandese. Il giallo sarebbe potuto starci per lui.

Minuto 43 - Olivier Giroud cade in area di rigore dopo contatto con Berat Djimsiti. L'arbitro non concede il rigore con tutto San Siro che non ci sta. Il fallo sembra esserci ma non avviene all'interno dell'area. Motivo per il quale il Var non è potuto intervenire. Mancato calcio di punizione dal limite per il Milan con annessa ammonizione per il difensore di Gian Piero Gasperini. Errore abbastanza evidente da parte di Daniele Orsato.

Minuto 56 - L'Atalanta attacca. Palla a Pessina che tenta di girarsi ma finisce a terra. Il Milan recupera il pallone e riparte. sul capovolgimento di fronte il Milan segna e passa in vantaggio. Tutta l'Atalanta protesta per un presunto fallo ai danni dell'ex rossonero ora all'Atalanta. Proteste che però non portano all'annullamento del gol di Rafael Leao. Riguardando le immagini resta qualche dubbio sul presunto fallo non fischiato a Pessina.

Minuto 86 - L'attaccante nerazzurro Duvan Zapata va al tiro. Il colombiano protesta per un possibile fallo di mano in area di Fikayo Tomori. L'arbitro non fischia rigore e il Var conferma la sua decisione. Possiamo dire con assoluta certezza che la decisione presa dal direttore di gara Daniele Orsato è quella giusta.

Il match non era di certo dei più semplici da arbitrare per Daniele Orsato. Una prestazione sufficiente la sua, ma condensata da qualche piccolo errore. Su tutti la punizione non concessa al Milan nel primo tempo e il mancato giallo a Berat Djimsiti.

di Sergio Poli