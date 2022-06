Milan, Asensio: “Potrei anche restare a Madrid ma voglio continuità”

Quello di Marco Asensio è un nome che è circolato spesso nelle ultime settimane in orbita Milan . L'esterno maiorchino è in scadenza nel 2023 ed è un profilo che i rossoneri stanno monitorando. Non è un mistero che Maldini e Massara siano alla ricerca di un esterno destro da regalare a Stefano Pioli . Per caratteristiche Asensio sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 del tecnico rossonero, ha tecnica ed imprevedibilità negli ultimi venti metri; tutti aspetti che sono mancati a Saelemaekers e Messias .

" Ho anche la possibilità di restare fino al 2023 senza rinnovare. Per ora non ho parlato col Real Madrid del mio futuro, ho ancora un anno di contratto. Il mio obiettivo è trovare continuità nei prossimi anni, questo è importante per me. Al Real l’ho avuta, ma non voglio che si tratti solo di qualche mese "

Restano aperti gli spiragli di un suo possibile addio. La sua richiesta di giocare con continuità potrebbe non rispecchiare le aspettative. In questa stagione, infatti, Carlo Ancelotti ha quasi sempre optato per Rodrygo o Valverde, nell'insolito ruolo di ala destra del tridente offensivo. In campionato ha comunque collezionato 31 presenzema solo il 50% da titolare, mentre in Champions League è sceso in campo per 8 volte ma solo due volte da titolare nella sfida andata-ritorno contro il PSG. La sua avventura in Spagna potrebbe essersi chiusa con la conquista della Champions League contro il Liverpool. Per Florentino Perez, a meno che le parti non decidano di rinnovare, sarà l'ultima estate per poter vendere Asensio. Il numero 11 del Madrid si aggiungerebbe ad una lunga lista di calciatori in uscita dai blancos come Hazard, Bale, Ceballos, Diaz e molti altri.