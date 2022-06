Milan, senti Asensio: ‘Lasciare il Real Madrid? Ne stiamo parlando’

Marco Asensio corteggiato dal Milan, ha concesso una lunga intervista ad As nella quale ha parlato anche del proprio futuro.

Redazione Il Milanista

Marco Asensio non chiude all'ipotesi di un addio al Real Madrid. L'attaccante spagnolo, corteggiato dal Milan, ha concesso una lunga intervista ad As nella quale ha parlato anche del proprio futuro: "Ora che sono Jorge Mendes è arrivato il momento di cambiare? E' un tema che sta affrontando il mio agente in questo momento. Sono concentrato sulla Nazionale ed è vero che, quando queste partite saranno finite, le cose dovranno essere valutate. Voglio continuare a crescere, ho fame di ottenere altre cose in carriera e mi concentro su questo".

ANCELOTTI - "So cosa pensa di me il mister. E' molto contento per la mia stagione, crede molto in me. Sono parole che mi ha detto. E' vero che con i festeggiamenti della Champions League non ho avuto il tempo di fare molto... Ma quando tutto si sarà un po' calmato e queste due settimane in Nazionale saranno finite, che ora è la cosa più importante per me, discuteremo di tutto questo".

'VOGLIO DI PIU' - "Sì, davvero. Per come è andata la stagione e per quello che ho già vissuto nella mia carriera, è vero che voglio di più, ho fame di molto di più e se non lo facessi mi ritirerei, ovviamente (ride, ndr). Ma ho ancora molte sfide da affrontare. Voglio aspirare a essere il miglior giocatore che posso essere ed è così che lavoro sotto tutti gli aspetti. Voglio continuare su quella strada e penso che in questa stagione si siano viste cose buone in relativamente pochi minuti. Voglio avere più minuti, generare di più per la squadra".

CAMBIARE ARIA O RESTARE? - "Stiamo pensando se lasciare Madrid o se restare, ma comunque ho ancora un anno di contratto. Per me questo è un momento importante, non lo posso negare. E' un momento di maggior maturità, mi sento più maturo e non solo a livello calcistico. E' un momento importante per me in cui devo decidere molte cose. Chi è vicino a me sa che devo continuare a crescere e ad andare avanti. Voglio fare tante cose nel calcio e loro mi aiutano a raggiungere ciò a cui aspiro".