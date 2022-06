Milan: il sogno di mercato indossa la maglia delle merengues

Il mercato rossonero è entrato nel vivo, Massara e Maldini sono pronti a regalare nuovi colpi al proprio tecnico Stefano Pioli. Molti sono i nomi che circolano in orbita rossonera: a partire da Ziyech fino ad arrivare a Francesco Acerbi e Diallo. Uno dei nomi accostati proprio al club meneghino negli ultimi giorni è il centrocampista dei Blancos Marco Asensio. Il calciatore è un trequartista mobile, in grado di giocare anche a destra, preferibilmente mancino. Questa è la principale richiesta di Stefano Pioli alla sua dirigenza, il ruolo sul quale il Milan vuole investire per sistemare la formazione della squadra campione d’Italia.

L’esterno classe 96' avrebbe rifiutato il rinnovo contrattuale con le Merengues. Il club di Madrid gli aveva proposto un rinnovo di contratto pari all'attuale stipendio, ossia 4,4 milioni di euro netti a stagione. Asensio, però, non era soddisfatto: avrebbe voluto 7 milioni netti fino al 2026, una sorta di premio di anzianità dopo sette anni a Madrid. Il Milan dovrebbe negoziare per fare scendere questa cifra, fino a un massimo di 5/6 milioni di euro all’anno. Insomma ci sono margini per impostare una trattativa e per lavorare un colpo di questa portata. Maldini e Massara, una volta firmati i contratti, ne sono consapevoli.